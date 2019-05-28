Dünyaca ünlü DJ Black Coffee ilk kez Alaçatı’da

Elektronik müziği jazz ve soul ile harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren dünyanın en büyük house müzik sanatçılarından biri olan Black Coffee, gün batımında setin başına geçerek müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Elektronik müziği jazz ve soul ile harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren dünyanın en büyük house müzik sanatçılarından biri olan Black Coffee ile 5 Haziran Çarşamba günü, elektronik müziğin bitmeyen enerjisi gün batımıyla birlikte, 17:00'dan itibaren tüm Alaçatı'ya yayılacak.