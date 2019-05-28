Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Dünyaca ünlü DJ Black Coffee ilk kez Alaçatı’da

Dünyaca ünlü DJ ilk kez Alaçatı’da

Yazın Alaçatı’daki en heyecan verici buluşması Sommer Klein, 5 Haziran Çarşamba günü, happy hour partisinde dünyaca ünlü Dj ’yi ilk kez Alaçatı’da ağırlıyor.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 12:31
Dünyaca ünlü DJ Black Coffee ilk kez Alaçatı’da

Elektronik müziği jazz ve soul ile harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren dünyanın en büyük house müzik sanatçılarından biri olan Black Coffee, gün batımında setin başına geçerek müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Elektronik müziği jazz ve soul ile harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren dünyanın en büyük house müzik sanatçılarından biri olan Black Coffee ile 5 Haziran Çarşamba günü, elektronik müziğin bitmeyen enerjisi gün batımıyla birlikte, 17:00'dan itibaren tüm Alaçatı'ya yayılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyaca ünlü DJ Black Coffee ilk kez Alaçatı’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN