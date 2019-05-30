Asfalt nasıl yazılır? Asvalt mı, asfalt mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''asfalt nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, asfalt nasıl yazılır? İşte ayrıntılar…

ASFALT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''asfalt'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime sıklıkla yanlış yazılabilmektedir

ÖRNEKLER

Otomobil o kadar hızlı geçti ki asfalt ağladı.

Mahallenin tüm asfaltları yeniden yaptırılıyor.