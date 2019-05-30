Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Asfalt nasıl yazılır? Asvalt mı, asfalt mı? TDK

nasıl yazılır? mı, asfalt mı?

Yazım hataları kişiden kişiye yanlış iletilerek büyük bir bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bitişik kelimeler bu konuda akla gelen ilk örneklerdir. Bunun yanı sıra birçok kelime de yanlış yazılabilmektedir. ’nun resmi internet sitesinden her gün yazım yanlışları konusunda binlerce sorgulama yapılıyor. ‘’ nasıl yazılır’’ sorusunun yanıtı da onlardan bir tanesi. Peki, ’ye göre asfalt nasıl yazılır? mı, asfalt mı?

Giriş Tarihi: 30.5.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 13:26
Asfalt nasıl yazılır? Asvalt mı, asfalt mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''asfalt nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, asfalt nasıl yazılır? İşte ayrıntılar…

ASFALT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''asfalt'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime sıklıkla yanlış yazılabilmektedir

ÖRNEKLER

Otomobil o kadar hızlı geçti ki asfalt ağladı.

Mahallenin tüm asfaltları yeniden yaptırılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Asfalt nasıl yazılır? Asvalt mı, asfalt mı? TDK
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN