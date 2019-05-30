Entelektüel nasıl yazılır? Entellektüel mi? Entelektüel mi? TDK

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'Entelektüel nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz. Peki, Entellektüel mi? Entelektüel mi? İşte TDK'ye göre doğru yazımı!

ENTELEKTÜEL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre 'Entelektüel ' olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Çok entelektüel bir yapıya sahipsiniz.

O kadar entelektüel ki yürüyüşü bile bir farklı görünüyor.

Okulda en entelektüel kişinin o olduğu söyleniyor.