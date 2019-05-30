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nasıl yazılır? Filim mi, film mi?

Yazım hataları kişiden kişiye yanlış iletilerek büyük bir bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bitişik kelimeler bu konuda akla gelen ilk örneklerdir. Bunun yanı sıra birçok kelime de yanlış yazılabilmektedir. ’nun resmi internet sitesinden her gün yazım yanlışları konusunda binlerce sorgulama yapılıyor. ‘’ nasıl yazılır’’ sorusunun yanıtı da onlardan bir tanesi. Peki, ’ye göre film nasıl yazılır? Filim mi, film mi?

Giriş Tarihi: 30.5.2019 13:43
Film nasıl yazılır? Filim mi, film mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''film nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, film nasıl yazılır? İşte ayrıntılar…

FİLM NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''film'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime sıklıkla yanlış yazılabilmektedir

ÖRNEKLER

Otobüs yolculuğu esnasında film seyretmeyi çok seviyorum. DOĞRU

Hafta sonu vizyona girecek filmi mutlaka sinemada izlemem gerekiyor. DOĞRU

Bu filim daha önce de karşıma çıkmıştı. YANLIŞ

Arkadaşlarım en sevdiği filmleri birer birer deftere yazdı. DOĞRU

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Film nasıl yazılır? Filim mi, film mi? TDK
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