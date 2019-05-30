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nasıl yazılır? İç içe bitişik mi, ayrı mı?

Yazım hataları kişiden kişiye yanlış iletilerek büyük bir bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bitişik kelimeler bu konuda akla gelen ilk örneklerdir. Bunun yanı sıra birçok tek heceli kelime de yanlış yazılabilmektedir. ’nun resmi internet sitesinden her gün yazım yanlışları konusunda binlerce sorgulama yapılıyor. ‘’ nasıl yazılır’’ sorusunun yanıtı da onlardan bir tanesi. Peki, ’ye göre iç içe nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı?

Giriş Tarihi: 30.5.2019 13:30
İç içe nasıl yazılır? İç içe bitişik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''iç içe nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, iç içe nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı? İşte ayrıntılar…

İÇ İÇE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''iç içe'' kelimesi ayrı olarak yazılır. Günümüzde bu kelime birleşik olarak yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

İç içe bulunan sokaklar beni çok bunaltıyor.

Otobüs o kadar kalabalıktı ki herke iç içe bir haldeydi.

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