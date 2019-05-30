İç içe nasıl yazılır? İç içe bitişik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''iç içe nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, iç içe nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı? İşte ayrıntılar…

İÇ İÇE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''iç içe'' kelimesi ayrı olarak yazılır. Günümüzde bu kelime birleşik olarak yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

İç içe bulunan sokaklar beni çok bunaltıyor.

Otobüs o kadar kalabalıktı ki herke iç içe bir haldeydi.