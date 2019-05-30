İşte makinesiyle tarihe yazdığı İstanbul

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İstanbul Modern, Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen "İki Arşiv Bir Seçki: Ara Güler'in İzinde İstanbul" adlı serginin açılışı Beyoğlu, İstanbul Modern binasında yapıldı. Sergi, geçen yıl 17 Ekim'de yaşamını yitiren duayen foto muhabiri Ara Güler'in gözünden İstanbul'un 1950'lerden itibaren yaşadığı değişimin izini sürüyor. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız'ın, danışmanlığını ise Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün'ün yaptığı sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Güler'in eserlerinin yanı sıra kendi özel eşyalarının da yer aldığı sergi, 17 Kasım'a kadar sürecek.