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İyi ki nasıl yazılır? İyiki birleşik mi, ayrı mı yazılır? İyi ki yazılışı

Birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili hatalar günlük hayatımızda doğru bildiğimiz yanlışlardan bazılarıdır. Türkçe’nin doğru olarak kullanılması da oldukça önem arz etmektedir. ‘İyi ki’ kelimesi de bunlar arasında yer alır. Genellikle birleşik olarak yazılan bu sözcüğün doğru yazılışı ’nın resmi internet sitesinden sık sık sorgulanmaktadır. Peki, İyiki birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Giriş Tarihi: 30.5.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 13:32
İyi ki nasıl yazılır? İyiki birleşik mi, ayrı mı yazılır? İyi ki yazılışı TDK

Yazım yanlışları arasında en sık karşı karşıya kaldığımız birleşik ya da ayrı yazılan sözcüklerdir. Not defterine yazı yazarken, bir arkadaşımızla mesajlaşırken veya benzeri durumlarda tereddüte düştüğümüz anlar yaşayabiliriz. Bunlardan bir tanesi de 'iyi ki kelimesidir. Bu gibi durumlarda iyikimi, iyi ki mi diye düşünürüz. Peki, TDK'ya göre iyi ki nasıl yazılır? İşte yanıtı…

İYİ Kİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu sözcüğün doğru yazılışı 'iyi ki'dir. Günümüzde çok sık yanlış yazılan kelimeler arasında yer alır. İyi ki kelimesinin cümle içerisinde doğru yazılışını aşağıdan bulabilirsiniz.

İYİ Kİ BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

İyi ki hayatımdasın biricik sevdiğim. Seni çok seviyorum. (DOĞRU)

Bu akşam iyiki seninle birlikte dışarı çıkmamışım. Çok yağmur yağdı. (YANLIŞ)

Hep iyi ki dediğim birisi olarak hatırlayacağım seni. (DOĞRU)

İyi ki hayatımdasın. Sen geldiğin günden beri hayatımda çiçekler açtı. (DOĞRU)

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İyi ki nasıl yazılır? İyiki birleşik mi, ayrı mı yazılır? İyi ki yazılışı TDK
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