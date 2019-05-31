Açıkça nasıl yazılır? Açıkça mı, açıkça mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre '' açıkça nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, açıkça nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı? İşte ayrıntılar…

AÇIKÇA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''açıkça'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime sıklıkla yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

Benimle lütfen açıkça konuşur musun?

Gerçekleri açıkça itiraf etmek zorundasın.

Seninle açıkça konuşma zamanı geldi, çattı.