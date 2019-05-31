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? Hastahane mi, hastane mi? TDK

Yazım hataları kişiden kişiye yanlış iletilerek büyük bir bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bitişik kelimeler bu konuda akla gelen ilk örneklerdir. Bunun yanı sıra birçok tek heceli kelime de yanlış yazılabilmektedir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden her gün yazım yanlışları konusunda binlerce sorgulama yapılıyor. ‘’’’ sorusunun yanıtı da onlardan bir tanesi. Peki, TDK’ye göre hastane nasıl yazılır? Hastahane mi, hastane mi?

Giriş Tarihi: 31.5.2019 10:22
Hastane nasıl yazılır? Hastahane mi, hastane mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''hastane nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, hastane nasıl yazılır? Hastahane mi, hastane mi? İşte ayrıntılar…

HASTANE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''hastane'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime ''hastahane'' olarak yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

Hastanede bir hafta tedavi gören kuzenim dün akşam taburcu oldu.

O hastane bizim eve çok yakın.

Hangi hastaneye gittiniz?

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Hastane nasıl yazılır? Hastahane mi, hastane mi? TDK
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