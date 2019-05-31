Hastane nasıl yazılır? Hastahane mi, hastane mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''hastane nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, hastane nasıl yazılır? Hastahane mi, hastane mi? İşte ayrıntılar…

HASTANE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''hastane'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime ''hastahane'' olarak yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

Hastanede bir hafta tedavi gören kuzenim dün akşam taburcu oldu.

O hastane bizim eve çok yakın.

Hangi hastaneye gittiniz?