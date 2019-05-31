Herhalde nasıl yazılır? Herhalde mi, heralde mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''herhalde nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, herhalde nasıl yazılır? Heralde mi, herhalde mi? İşte ayrıntılar…

HERHALDE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''herhalde'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime ''heralde'' olarak yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

Herhalde seninle birlikte geleceğimi düşünmüyorsun

Ben ve oğlum herhalde akşamki maçı kaçırmayacağız.

Ne sandın? Herhalde arkadaşımı savunacağım.