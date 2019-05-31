Kravat nasıl yazılır? Gravat mı, kravat mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''kravat nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, kravat nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı? İşte ayrıntılar…

KRAVAT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''kravat'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime sıklıkla yanlış yazılabilmektedir

ÖRNEKLER

Kırmızı kravat sana çok yakışıyor.

Üstüme dökülen çay yüzünden kravatımı çıkartmak zorunda kaldım.

Kravatsız takım elbise giymeyi hiç sevmiyorum.