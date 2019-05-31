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? Gravat mı, kravat mı? TDK

Yazım hataları kişiden kişiye yanlış iletilerek büyük bir bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bitişik kelimeler bu konuda akla gelen ilk örneklerdir. Bunun yanı sıra birçok kelime de yanlış yazılabilmektedir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden her gün yazım yanlışları konusunda binlerce sorgulama yapılıyor. ‘’’’ sorusunun yanıtı da onlardan bir tanesi. Peki, TDK’ye göre kravat nasıl yazılır? Gravat mı, kravat mı?

Giriş Tarihi: 31.5.2019 10:32
Kravat nasıl yazılır? Gravat mı, kravat mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''kravat nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, kravat nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı? İşte ayrıntılar…

KRAVAT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''kravat'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime sıklıkla yanlış yazılabilmektedir

ÖRNEKLER

Kırmızı kravat sana çok yakışıyor.

Üstüme dökülen çay yüzünden kravatımı çıkartmak zorunda kaldım.

Kravatsız takım elbise giymeyi hiç sevmiyorum.

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Kravat nasıl yazılır? Gravat mı, kravat mı? TDK
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