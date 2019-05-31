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? Madem ki birleşik mi, ayrı mı? TDK

Yazım hataları kişiden kişiye yanlış iletilerek büyük bir bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bitişik kelimeler bu konuda akla gelen ilk örneklerdir. Bunun yanı sıra birçok tek heceli kelime de yanlış yazılabilmektedir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden her gün yazım yanlışları konusunda binlerce sorgulama yapılıyor. ‘’Madem ki nasıl yazılır’’ sorusunun yanıtı da onlardan bir tanesi. Peki, TDK’ye göre madem ki nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı?

Giriş Tarihi: 31.5.2019 10:33
Mademki nasıl yazılır? Madem ki birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''madem ki nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, madem ki nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı? İşte ayrıntılar…

MADEMKİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''mademki'' kelimesi birleşik olarak yazılır. Günümüzde bu kelime ayrı olarak yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

Mademki istemiyorsun, o halde gelmem.

Mademki neden dün akşam beni aramadın?

Mademki takım tutmuyorsun öyleyse neden o maça gittin

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Mademki nasıl yazılır? Madem ki birleşik mi, ayrı mı? TDK
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