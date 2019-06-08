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Abdurrahim Karakoç ve anıldı

Giriş Tarihi: 8.6.2019
Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu anıldı
Türk edebiyatının önemli isimleri Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu ölüm yıldönümlerinde mezarları başında anıldı. Şair ve gazeteci yazar Abdurrahim Karakoç için vefatının 7. yılında Ankara Bağlum Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından oğlu Enderhan Karakoç, babasının milletine sevdalandığını ve bu yolda eğilmeden, bükülmeden yürüdüğünü söyledi.
Şair, yazar Cahit Zarifoğlu da vefatının 32. yılında Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törende dualarla yad edildi. Şairin ailesi tarafından düzenlenen anma töreninde, Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri Kur'an-ı Kerim okudu. Şairin oğlu Ahmet Zarifoğlu, anma törenine gelen öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, kitap okuma alışkanlığı kazanmanın önemini vurguladı.

'İKİ KIYMETLİ İSMİ RAHMETLE YAD EDİYORUM'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nun ölüm yıldönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Vefatlarının yıl dönümünde edebiyatımızın iki kıymetli ismi Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. AA

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Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu anıldı
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