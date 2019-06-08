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Yazar , hastaneye kaldırıldı

"Yedi Güzel Adam"dan biri olan yazar , kaldığı otelde geçirdiği sonrası hastaneye kaldırıldı. Sol kalçası kırılan Pakdil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 18:19
Yazar Nuri Pakdil, hastaneye kaldırıldı

Yazar Nuri Pakdil, dün kaldığı otelde yere düştü. Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Pakdil'in yapılan muayenesinde düşmeye bağlı olarak sol kalçasının kırdığı tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Pakdil'in pazartesi günü ameliyata alınmasına karar verildi.

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"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Kuzeni olan Mehmet Abama, Pakdil'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Nur Bey, dün bayram münasebetiyle geldiği otelde küçük bir kaza geçirdi ama şu anda sağlık durumu gayet iyi. Pazartesi günü mevcut rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirecek" dedi.

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Yazar Nuri Pakdil, hastaneye kaldırıldı
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