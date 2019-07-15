Kazan’ı ‘kahraman’ yapan destanın müzesi

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Ankara'nın 3 yıl önceki adıyla Kazan ilçesine 'kahraman' unvanını kazandıran olaylar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan müzede anlatılacak. Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı törenle yarın açılacak.Müze'nin 7 bin 635 metrekarelik arazi üzerinde 3 bin 600 metrekarelik kapalı alanı ve özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak bahçesi ile Kahramankazan'a yeni bir çehre kazandıracağını dile getiren Bakan Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kahramankazan Belediyesi'nce yapılacak Ova Çayı Millet Bahçesi rekreasyon alanı ile birleşecek müzenin Ankara için büyük bir kazanım olacağını söyledi.Türkiye ve Kahramankazan'da 15 Temmuz gecesi yaşanan o dehşet verici anların müze ziyaretçilerine dakika dakika anlatılacağını ifade eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Kahramankazan ilçemizde açılışını yapacağımız '15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi' milletimizin güçlü iradesine teslim olmak zorunda kalan hainlerin o gece yaşattıkları anları, darbecilere karşı verilen kahramanca mücadeleyi ve sonrasında yaşananları canlı tutarak, ülkemizin atlattığı büyük badireyi gelecek kuşaklarımıza aktaracaktır" dedi.