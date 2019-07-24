Bob Geldof 14 Eylül’de İstanbul’da

"Bir sistemin kendini devam ettirmek için uzun vadeli yeniden üretimi" anlamına gelen "sürdürülebilirlik" kavramını esas alarak, eğlence ve müzik vaat eden Festtogether herkesi dünyaya sahip çıkmaya çağırıyor.

14 Temmuz'da yapılması planlanan Festtogether, Eylül ayına ertelenmişti. İki ayrı güne yayılacak olan festival 14 Eylül'de Ataşehir'de sahne alacak dünyaca ünlü İrlandalı yıldız Bob Geldof ve Büyük Ev Ablukada grubunun konserleri ile start alacak.

Festtogether'ın yıldızı, sosyal sorumluluk deyince tüm dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olan İrlandalı rockstar ve aktivist Bob Geldof. Live Aid konserlerinin yaratıcısı Bob Geldof 1985'te Afrika için 127 milyon dolar toplamayı başarmıştı.

28 Eylül'de ise İstanbul'un en gözde organizasyonlarına ev sahipliği yapan Küçükçiftlik Park'ta organizasyonun ikinci ayağı gerçekleşecek.