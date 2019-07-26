Müze için askeri araçlar su altına indi

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Ürdün'de yeni açılan askeri sualtı müzesi büyük ilgi çekti. Akabe kenti kıyılarında planlı bir batırma işlemiyle su altına indirilen araçlar, Kızıldeniz'deki bir mercan resifine konuşlandırıldı. Önceki gün düzenlenen törenle açılan ülkenin ilk sualtı askeri müzesinde, tanklar, asker taşıyıcılar ve bir helikopteri de içeren çeşitli askeri araçlar yer alıyor. Yetkililer, bu yeni müzenin ülkeyi ziyaret edenlerin görmek isteyeceği ve yeni bir deneyim yaşayabileceği bir seçenek oluşturduğunu kaydetti.