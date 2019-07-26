Prof. Dr. Halil İnalcık mezarı başında anıldı

BUGÜN NELER OLDU

"Tarihçilerinkutbu" unvanlı Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının 3. yılında Fatih Camisi Haziresi'ndeki kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla anıldı. Törene İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Murat Bardakçı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İnalcık'ın kızı Günhan İnalcık ve talebeleri katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Hiçbirimiz Halil hocamızın kabına varamayız. İnsanlar doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Arkadan kitapları ve defterleri kapanmayanlar bu milletin hatıratına, yaşadıklarına ve yaşayacaklarına ışık tutanlardır, mürşitlerdir. Halil hocamız bunlardan biridir. Uzun ömrü boyunca son demine kadar irşadını, hem kendi gayreti hem de Allah-u Teala'nın himmetiyle aşılması zor bir vazife ile yerine getirdi" dedi. Töreninin ardından lokma ikramı yapıldı.