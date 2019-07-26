Şehadete götüren ayakkabılar

15 Temmuz hain darbe girişimini hafızlarda yaşatmak için 15 Temmuz'un 3. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da açılan 'Hafıza 15 Temmuz' müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. 7'den 70'e müzeyi ziyaret edenler en çok şehit Ömer Halisdemir'in bordo beresi ve kaması ile şehitlerin ayakkabılarından etkilendiklerini belirtiyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın hemen yanına yapılan müzeyi 10 günde 50 bin kişi ziyaret etti. Önce 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda dua eden vatandaşlar, ardından pazartesi günü hariç haftanın 6 günü, saat 09.00 ile 20.30 arsında açık olan müzeyi ziyaret ediyorlar.







REHBER EŞLİĞİNDE GEZİLİYOR

Bin 500 metrekarelik alana inşa edilen ve 250 şehidin ve gazilerin hatıralarının yaşatıldığı müzeye ilk girdiğinizde sizi, her şeyi anlatmak üzere görevli rehberler karşılıyor. Ardından duvarlara yansıtılmış görüntülerde 'Darbe öncesi, Kaos, Darbe hazırlığı, Saldırı' şeklinde bölümlere ayrılmış videolar yer alıyor. Daha sonra oturup darbe gecesi neler yaşandığını anlatan etkileyici bir video sizleri bekliyor. Ardından darbe gecesi tankın ezdiği araç ve şehitlerin ayakkabılarının bulunduğu alanı geziyorsunuz. Alt kata inildiğinde şehit Ömer Halisdemir'in bordo beresi ve kaması, o gece hainlerin kullandığı silah mermileri, kurşun isabet eden kask, cep telefonu gibi özel eşyalar yer alıyor. Alanda bir de şehitlerin isimlerinin olduğu ve kısa hayat hikâyelerinin yer aldığı dijital bir ekran bulunuyor. Müzenin ortasında ise darbe gecesinin saat saat anlatıldığı dev bir ekran ve 'şehadet şuurunu' 3 boyutlu ekranda anlatan bir alan bulunuyor. Ziyaretçiler bunun yanında Türkiye'deki darbeler tarihinin yer aldığı ve dünyadaki sömürücü faaliyetlerin anlatıldığı alanı da gezebiliyor.



O GECEYİ YENİDEN YAŞATIYOR...

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar duygularını SABAH'a anlattı:

Fatih Talaş (45): Amasya'da ikamet ediyorum. Karanlık bir geceden aydınlığa bir sabaha çıkış gecesiydi o gün. Burayı gezerken de insanın etkilenmemesi elde değil.

Hülya Batbay (38): Çok güzel keşke ilk günden gelebilseymişim. Şehit Ömer Halisdemir'in beresi ve kamasını görünce çok etkilendim. Buradaki her şey insanı etkiliyor. 15 Temmuz'da yeni doğum yapmıştım. Keşke bende çıkabilseymişim dedim.

Ertuğrul İpek (30): O gece ben de sokağa çıkmıştım. Ama şehitlik herkese nasip olmuyor. Burada insan o geceyi tekrar hatırlıyor. Herkes gelip burayı ziyaret etmeli.

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