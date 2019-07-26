Tiyatro festivalinin sürpriz konukları

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 13 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 23. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek oyunlar belli olmaya başladı. Alexandr Puşkin'in, Maksim Gorki tarafından "Başlangıçların başlangıcı" sözleriyle övülen ünlü romanı Yevgeni Onegin, Vakhtangov Tiyatrosu'nun güncel yorumuyla festivale konuk olacak yapımlardan biri. Festival aynı zamanda, dünyanın en iyi dans topluluklarından Ultima Vez'in etkileyici gösterisi TrapTown ile sahne sanatlarının geniş yelpazesinden örnekler sunacak. Yevgeni Onegin, Zorlu PSM'nin Turkcell Sahnesi'nde. TrapTown ise Flaman Kültür Bakanlığı'nın değerli işbirliğiyle 16-17- 18 Kasım tarihlerinde UNIQ Hall'de.