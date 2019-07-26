Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Tiyatro festivalinin sürpriz konukları

Tiyatro festivalinin sürpriz konukları

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019
Tiyatro festivalinin sürpriz konukları
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 13 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 23. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek oyunlar belli olmaya başladı. Alexandr Puşkin'in, Maksim Gorki tarafından "Başlangıçların başlangıcı" sözleriyle övülen ünlü romanı Yevgeni Onegin, Vakhtangov Tiyatrosu'nun güncel yorumuyla festivale konuk olacak yapımlardan biri. Festival aynı zamanda, dünyanın en iyi dans topluluklarından Ultima Vez'in etkileyici gösterisi TrapTown ile sahne sanatlarının geniş yelpazesinden örnekler sunacak. Yevgeni Onegin, Zorlu PSM'nin Turkcell Sahnesi'nde. TrapTown ise Flaman Kültür Bakanlığı'nın değerli işbirliğiyle 16-17- 18 Kasım tarihlerinde UNIQ Hall'de.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tiyatro festivalinin sürpriz konukları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN