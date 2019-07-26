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turneleri ’den başladı

Giriş Tarihi: 26.7.2019
TUGFO turneleri Berlin’den başladı
Sabancı Vakfı'nın ana destekçisi olduğu bu yıl 13. senesini kutlayan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) yurtdışı turnesine Almanya'dan başladı. 76 genç müzisyenden oluşan orkestra önceki akşam Berlin'de konser verdi. Kentin en büyük salonlarından Konzerthaus'ta "Young Euro Classic" etkinliği kapsamındaki konserde orkestra, Weber'in "Der Freischütz Uvertürü", Rahmaninov'un "2'nci Piyano Konçertosu", Türk besteci Füsun Köksal'ın "Silent Echoes II" eseri ile Beethoven'in 8'inci Senfonisi'ni seslendirdi. Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestranın performansı büyük beğeni topladı.
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TUGFO turneleri Berlin’den başladı
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