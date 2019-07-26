Türk DJ İlkay Rusya’da zirvede

BUGÜN NELER OLDU

Rusya'da internette en çok aranan şarkılar listesinde ikinci sırada Türk DJ İlkay Şencan yer aldı. Çalınan şarkıları sesten anında tespit eden ücretsiz müzik uygulaması "Shazam", Rusya'da bu yılın en çok aranan şarkılarını açıkladı. Buna göre, Rus müzik dinleyicilerinin en çok aradığı şarkı Zivert'ten Life oldu. En çok merak edilip aranan ikinci şarkı ise Türk DJ İlkay Şencan'ın Do It parçası. Kariyerine 2006 yılında başlayan Ilkay Sencan, adını 2018'de Burry Soprano'nun "Mary Jane" şarkısına yaptığı remix ile duyurmuştu.