Bozcaada’da Festival Coşkusu

Cuma akşamı Alya, cumartesi akşamı da Yalın'ın sahne aldığı festivalde misafirler müzik ve eğlencenin keyfini çıkarttılar. Konserin yanı sıra gerçekleşen havuz partileri, deneyim dolu workshoplar ve Bozcaada'nın en güzel yerlerinden Polente Feneri'nde gün batımında Melis Danişmend ile akustik müzik dinletisiyle keyifli anlar yaşandı.

ÜNLÜ İSİMLER BAĞBOZUMUNA KATILDI

20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali öncesi düzenlenen Bağbozumu Günleri'ne katılan Merve Boluğur, Müjde Uzman, Semih Öztürk, Başak Gümülcinelioğlu ve Kurretülayn Matur gibi ünlü isimler bağları gezerek üzümleri dalından topladı.

Festivale katılan isimler arasında; Ivana Sert, Tarhan Telli, Merve Boluğur, Müjde Uzman, Serenay Aktaş, İpek Bağrıaçık, Aleyna Solaker, Berk Boyacıgil, Bahar Şahin, Aybike Soydan, Tuğba Melis Türk, Begüm Yücetan, Semih Öztürk, Başak Gümülcinelioğlu, Kurretülayn Matur ve Yeşim Dalgıçer vardı.

Yapı Kredi Summer Escape Bozcaada'nın ardından, yaz boyunca 24 - 27 Ağustos'ta Akyaka'da ve 13-15 Eylül'de Kaş'ta misafirlerini eğlence ve deneyimle buluşturacak.