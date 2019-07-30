Hoşçakal nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı yazılır? (TDK)

Hoşçakal sözcüğü genellikle yanlış yazılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) resmi internet sitesi üzerinden sık sık bu kelime ile ilgili sorgulamalar yapılır. Bu sözcüğü cümle içerisinde kullanacak olanlar yazım yanlışı yapmamak için 'hoşçakal nasıl yazılır' sorusunun cevabını araştırmaktadır. En sık görülen hatalardan birisi olan ve yanlış yazılan bu kelime ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu sözcüğün doğru yazımı ve örnek cümlelerde kullanımı hemen aşağıda bulabilirsiniz.

HOŞÇAKAL NASIL YAZILIR?

TDK'ya göre hoşçakal sözcüğü birleşik olarak yazılmaktadır. Günümüzde en sık karşılaştığımız yazım yanlışlarından bir tanesi olarak bilinir.

HOŞÇAKAL BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Bir hoşçakal demeden bulunduğu yeri terk etmişti.

Hoşçakal büyüdüğüm, âşık olduğum şehir…

Sınıf arkadaşlarıma hoşçakal derken tüm anılarım gözümde canlanmıştı.