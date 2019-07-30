İpekyolu ödülleri için başvurular başladı

BUGÜN NELER OLDU

Sinemave Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği () tarafından düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 7. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri için geri sayım başladı. İpekyolu Film Ödülleri, bu yıl 7. kez İstanbul'da sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival Direktörü Feza Sınar, İpekyolu coğrafyasının yeni yeteneklerinin keşif serüvenine katkı sağlayan İpekyolu Film Ödülleri için müracaatların başladığını bildirdi. Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Gürcistan, Suriye, Mısır, Hindistan, Irak gibi antik İpekyolu ülkelerinden sinemacıların katılımı ile gerçekleştiren festivale geçtiğimiz yıl uluslararası alanda 3 bin 58, ulusal alanda ise 94 belgesel, 13 animasyon ve 190 kurmaca film olmak üzere toplamda 3 bin 355 film katıldı.sona erecek. Başvurular için ayrıntılı bilgi www.setem.org.tr ve www.setemakademi. com adreslerinden alınabilir.