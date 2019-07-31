Kuruyemiş nasıl yazılır? Kuruyemiş birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'kuruyemiş nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

KURUYEMİŞ NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ? AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre 'kuruyemiş' birleşik olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Her akşam çayın yanına kuruyemiş almadan yapamıyoruz.

Kuruyemiş ben de bağımlılık haline geldi.

Kuruyemiş olmadan çay içmek istemiyorum.