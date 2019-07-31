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Kuruyemiş nasıl yazılır? Kuruyemiş birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Günümüzün en önemli problemlerinden birisi de yazım yanlışlarıdır. Bu hataları en aza indirmek için uzmanlar sık sık kitap okunması gerektiğini açıklamaktadır. Özellikle bitişik kelimeler ayrı ya da ayrı kelimelerin bitişik yazıldığını görmekteyiz. ‘kuruyemiş’ sözcüğü de onlardan bir tanesidir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde kuruyemiş kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili sorgulamalar yapılmaktadır. Peki, ’ye göre kuruyemiş nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Giriş Tarihi: 31.7.2019 17:47
Kuruyemiş nasıl yazılır? Kuruyemiş birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'kuruyemiş nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

KURUYEMİŞ NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ? AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre 'kuruyemiş' birleşik olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Her akşam çayın yanına kuruyemiş almadan yapamıyoruz.

Kuruyemiş ben de bağımlılık haline geldi.

Kuruyemiş olmadan çay içmek istemiyorum.

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