Suçüstü nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'suçüstü nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

SUÇÜSTÜ NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ? AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre 'suçüstü' birleşik olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Polisler dün akşam yaptığı baskında şüphelileri suçüstü yakaladı.

Suçüstü yakalanan sanık tüm suçlarını itiraf etti.