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Tabii ki nasıl yazılır? Tabi ki mi, tabii ki mi? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden birisi de yazım yanlışlarıdır. Bu hataları en aza indirmek için uzmanlar sık sık kitap okunması gerektiğini açıklamaktadır. Özellikle bitişik kelimeler ayrı ya da ayrı kelimelerin bitişik yazıldığını görmekteyiz. ‘tabii ki’ sözcüğü de onlardan bir tanesidir. ’nun resmi internet sitesinde tabii ki kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili sorgulamalar yapılmaktadır. Peki, TDK’ye göre tabii ki nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Giriş Tarihi: 31.7.2019 17:51
Tabii ki nasıl yazılır? Tabi ki mi, tabii ki mi? TDK

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'tabii ki nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

TABİİ Kİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre 'tabii ki' ayrı olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Tabii ki bu yemeğe ailecek biz de katılmak isteriz.

Tabii ki seni yalnız bırakmayacağız.

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