Tiyatro aşkına mahalle baskısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir İkiler, CHPlilerin yapmış olduğu mahalle baskısı yüzünden görevinden istifa etti. Melih Gökçek'ten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın ardından CHP'liler Mehmet Tahir İkiler üzerine karalama kampanyası başlatıp hem kendisinden kurtulmak hem de tiyatrosunun değişmesi adına çalışma başlattılar. Baskı ve tacizden bıkıp görevini bırakan İkiler, "emekli" olduğunu duyurdu.



'TİYATROM ZARAR GÖRECEKTİ'

İkiler istifaya kadar giden süreci SABAH'a anlattı: "Emekli oldum ve evet kurucusu olduğum tiyatrodan ayrıldığım için üzgünüm. Kolay değil 25 yıl ömrümü verdim... Lakin şunun altını kalın harflerle bir kez daha çiziyorum, ayrılmama sebep yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş değildir. Ayrılmama sebep taciz ve küfürlerdir. 1 Nisan gecesinden itibaren şahsıma küfür, taciz ve iftira ile saldırıya geçtiler. Bu iğrenç küfür ve tacizleri daha ileri götürüp sözlü tacizlere kadar ilerletmişlerdir. Bu iğrenç mahalle baskısını gönderen seviyesi çukur insanlar yüzünden tiyatrom zarar görecekti. Küfür ve tacizlerin ardı arkası kesilmediği gibi tiyatromuzun kapanması ve yerine şehir tiyatrosu kurulması için sosyal medyada sayfa açtılar ve her gün iftira ve yalan haberler paylaştılar. 25 yıl önce bu tiyatronun tek bir seyircisi ve ben hariç tek bir oyuncusu dahi yoktu. Sayın Melih Gökçek beyefendinin sanatım ölçüsünde vermiş olduğu destek ile sanat tezgahımda yetiştirdiğim öğrencilerimle Başkent Tiyatrosunu bugünlere getirdim. Bugün şahsıma verilen bu çok değerli destek sayesinde binlerce öğrenci yetiştirdim ve yüzlerce tiyatro oyununu sahneye çıkardım. Yazdım yönettim, oynadım, oynattım ve Başkent Tiyatrosu bugünlere geldi. Gönül rahatlığıyla ayrılıyorum lakin içimde bir burukluk her zaman olacak..."

BUGÜN NELER OLDU