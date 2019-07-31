Vurdumduymaz nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'vurdumduymaz nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

VURDUMDUYMAZ NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ? AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre 'vurdumduymaz' birleşik olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Vurdumduymaz tavırların yüzünden senden giderek uzaklaşıyorum.

Çok vurdumduymaz bir insan haline geldin.

Okulda sergilediği vurdumduymaz tavırları öğretmenimizi sinirlendirdi.