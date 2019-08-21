Bozcaada’da yepyeni bir festival

SPOR VE EĞLENCE İÇ İÇE

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Run the Island Bozcaada, spor turizmi alanında hem Türkiye'nin hem de Bozcaada'nın uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor. Katılımcılar doğa harikası adanın yollarının yanı sıra çok sevilen bağlarının arasından da koşacak. Koşunun yanı sıra zumba, yoga, spinning, sokak tenisi gibi birbirinden renkli spor aktiviteleriyle birlikte çocuklara özel etkinlikler de festival takviminde yer alacak. Gündüz sporun farklı dallarıyla renklenen etkinlik kapsamında özel mekanlarda düzenlenecek davetlerle Bozcaada'nın özel lezzetleri de katılımcıların beğenisine sunulacak.

46.500 TL DEĞERİNDE ÖDÜL

Run the Island Bozcaada koşusuna katılanlar, 21K Yarışı, 11K Yarışı, Göztepe Tırmanma Etabı, 36-44 Yaş, 45-54 Yaş, 55-64 Yaş, 65 Yaş Üstü ve Çocuk Yarışı kategorilerinde yarışacak. Heyecanlı müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara toplamda 46 bin 500 TL değerinde ödül dağıtılacak.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Festival kapsamında hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri de yüzleri güldürecek. Her koşucu için Bozcaada İlköğretim Okulu'na bir adet kitap bağışı yapılacak. Ayrıca Bozcaada'da atılan her 100 bin adımda koşamayan çocuklar için bir tekerlekli sandalye bağışında bulunulacak. Bir Dilek Tut Derneği de hayati tehlike taşıyan hastalıklarla mücadele eden beş çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürecek. Dernek, Bozcaadalı hayırsever bir işadamının desteğiyle çocuklara uçakla adanın etrafını gezdirecek.

Yılın en çok konuşulacak organizasyonu olmaya aday Run The Island Bozcaada için kayıtlar 15 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında 100 TL ücret karşılığında yapılabilecek. Festival, erken kayıt yaptıranlara indirim imkanı da sunuyor. Erken kayıt dönemi için son günü ise 15 Ağustos.