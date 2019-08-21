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? TDK'ya göre doğru yazımı müsade mi müsaade mi?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu aşamada ? TDK'ya göre müsade mi müsaade mi sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte müsaade kelimesinin doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 21.8.2019 16:05
Müsaade nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı müsade mi müsaade mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının müsade olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı müsaade olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de müsaade kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Her şey için çok teşekkür ederiz, yemeğimizi yedik çayımızı içtik artık müsaade isteyelim.

YANLIŞ ÖRNEK: Trafikteki kavgalar hep acelden oluyor kimse kimseye geçmek için müsade etmiyor.

DOĞRU ÖRNEK: Müsaade sizin her zaman bekleriz, birbirimize çok yakınız daha sık görüşelim.

YANLIŞ ÖRNEK: Müsade etsem mi etmesem mi bilemedim artık büyüdü farkındayım ama kafamda soru işaretleri var.

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Müsaade nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı müsade mi müsaade mi?
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