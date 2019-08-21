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? TDK'ya göre tez elden mi tezelden mi?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada ? TDK'ya göre tez elden mi tezelden mi sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte tezelden kelimesinin doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 21.8.2019 15:47
Tezelden nasıl yazılır? TDK'ya göre tez elden mi tezelden mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının tez elden olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı tezelden olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de tezelden kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Hiç zaman kaybetme tezelden git dükkanını aç, işine başla.

YANLIŞ ÖRNEK: Ne olduğunu anlamadım tez elden gitmesi gerekti öylece bakakaldım.

DOĞRU ÖRNEK: Tez elden eve git, hazırlığını yap akşam yola çıkacağız.

YANLIŞ ÖRNEK: Neden her işin bu kadar acele? Her şeyin tez elden olmasını istiyorsun.

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Tezelden nasıl yazılır? TDK'ya göre tez elden mi tezelden mi?
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