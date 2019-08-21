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? TDK'ya göre doğru yazımı tiyo mu tüyo mu?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu aşamada ? TDK'ya göre tiyo mu tüyo mu mı sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte tüyo kelimesinin doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 21.8.2019 17:22
Tüyo nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı tiyo mu tüyo mu?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının tiyo olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı tüyo olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de tüyo kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Sana evlilikle ilgili bir tüyo vereyim; her zaman mutlu olmak istiyorsan empati yeteneğini kaybetme.

YANLIŞ ÖRNEK: Daha önce evlenen arkadaşlarımdan tiyo alıyorum, umuyorum zorlanmadan masrafların altından kalkarım.

DOĞRU ÖRNEK: Benim takip ettiğim bir yazar var verdiği tüyolar genellikle doğru oluyor.

YANLIŞ ÖRNEK: Sahnede okuyacağı şiiri unutunca seyircilerden tiyo geldi.

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Tüyo nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı tiyo mu tüyo mu?
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