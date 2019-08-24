Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Azerbaycan nasıl yazılır? TDK'ya göre Azerbeycan mı Azerbaycan mı?

? 'ya göre Azerbeycan mı Azerbaycan mı?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada ? 'ya göre Azerbeycan mı Azerbaycanmı sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte kelimenin doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 24.8.2019 15:51
Azerbaycan nasıl yazılır? TDK'ya göre Azerbeycan mı Azerbaycan mı?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının Azerbeycan olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı Azerbaycan olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de Azerbaycan kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Kardeş ülke Azerbaycan mutlaka gidilip görülmesi gereken bir ülke.

YANLIŞ ÖRNEK: Benim dedem Azerbeycan'da doğmuş daha sonra Kars'a yerleşmişler.

DOĞRU ÖRNEK: Yeraltı zenginlikleri yönünden Azerbaycan çok talihli.

YANLIŞ ÖRNEK: Azerbeycan'dan misafirlerimiz gelecek hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Azerbaycan nasıl yazılır? TDK'ya göre Azerbeycan mı Azerbaycan mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN