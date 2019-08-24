Beğenmek nasıl yazılır? Beyenmek mi, beğenmek mi? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''beğenmek '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler beğenmek nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı beğenmek mi, beyenmek mi?

BEĞENMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''beğenmek '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.