Kolej nasıl yazılır? Kollej mi, kolej mi? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''kolej '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler kolej nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı kolej mi, kollej mi?

KOLEJ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''kolej'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Eğitim hayatıma kolejde devam etmek istiyorum.

Evimizin yakınlarına kolej açılacakmış.