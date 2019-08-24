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? 'ya labali mi laubali mi?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada ? 'ya göre labali mi laubali mi sorusu sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 24.8.2019 11:27
Laubali nasıl yazılır? TDK'ya labali mi laubali mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının labali olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı laubali olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de laubali kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Hayatımda bu kadar laubali bir öğrenci görmedim, gerçekten çok terbiyesiz.

YANLIŞ ÖRNEK: Ağzını gere gere labali labai konuşma çok rahatsız oluyorum.

DOĞRU ÖRNEK: Hem bir şey beceremez hem de laubali laubali konuşur.

YANLIŞ ÖRNEK: Özlem Tekin'in bir şarkısı vardı ismi de labali olması lazım.

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Laubali nasıl yazılır? TDK'ya labali mi laubali mi?
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