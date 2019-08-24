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Mahvolmak nasıl yazılır? Maffolmak mı, mahvolmak mı? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Mahvolmak nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı mahvolmak mı, maffolmak mı? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 17:23
Mahvolmak nasıl yazılır? Maffolmak mı, mahvolmak mı? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında mahvolmak yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''mahvolmak'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler mahvolmak nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı mahvolmak mı, maffolmak mı?

MAHVOLMAK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''mahvolmak'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

MAHVOLMAK DOĞRU YAZILIŞI

Mahvolmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı.

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