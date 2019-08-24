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Müşahede nasıl yazılır? Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’müşahede nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 24.8.2019 14:17
Müşahede nasıl yazılır? TDK Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''müşahede '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler müşahede nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır.

MÜŞAHEDE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''müşahede'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bir süre daha müşahede altında tutulması gerekiyor.

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