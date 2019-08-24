Operasyon nasıl yazılır? Oparasyon mu, operasyon mu? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''operasyon'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler operasyon nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı operasyon mu, oparasyon mu?

OPERASYON NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''operasyon'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

OPERASYON DOĞRU YAZILIŞI

Sabaha karşı yapılan operasyon ile suçlular yakalandı.

Bu operasyon öncesi çok dikkatli olmalıyız.