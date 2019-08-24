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Pardösü nasıl yazılır? Pardesü mü, pardösü mü?

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Pardösü nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı pardösü mü, pardesü mü? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 14:17
Pardösü nasıl yazılır? Pardesü mü, pardösü mü? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''pardösü '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler pardösü nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı pardösü mü, pardesü mü?

PARDÖSÜ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''pardösü'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

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Pardösü nasıl yazılır? Pardesü mü, pardösü mü? TDK
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