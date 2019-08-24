Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Satranç nasıl yazılır? Santranç mı, satranç mı? TDK

nasıl yazılır? Santranç mı, satranç mı?

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’ nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı satranç mı, santranç mı? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 14:18
Satranç nasıl yazılır? Santranç mı, satranç mı? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''satranç '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler satranç nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı satranç mı, santranç mı?

SATRANÇ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''satranç '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Satranç oynamayı çok seviyorum.

Akşam arkadaşlarım ile satranç oynayacağız.

Satranç turnuvasında şampiyon oldum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Satranç nasıl yazılır? Santranç mı, satranç mı? TDK
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN