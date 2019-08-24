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? 'ya sezaryan mı sezaryen mi?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada ? 'ya göre sezaryan mı sezeryan mı sorusu sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 24.8.2019 11:17
Sezaryen nasıl yazılır? TDK'ya sezaryan mı sezaryen mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının sezaryan olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı sezaryen olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de sezaryen kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Son dönemde sezaryen en çok tercih edilen doğum yöntemleri arasında yer alıyor.

YANLIŞ ÖRNEK: Normal doğumun daha sağlıklı olduğunu biliyorum fakat sezeryan mantıklı geliyor.

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Sezaryen nasıl yazılır? TDK'ya sezaryan mı sezaryen mi?
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