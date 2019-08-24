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Tasdik nasıl yazılır? Tastik mi, tasdik mi? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Tasdik nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı tasdik mi, tastik mi? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 17:17
Tasdik nasıl yazılır? Tastik mi, tasdik mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında tasdik yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''tasdik'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler tasdik nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı tasdik mi, tastik mi?

TASDİK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''tasdik'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

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Tasdik nasıl yazılır? Tastik mi, tasdik mi? TDK ile Doğru Yazımı
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