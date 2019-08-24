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? 'ya göre tenbih mi tembih mi?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada mi ? 'ya göre tenbih mı tembih mi sorusu araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 24.8.2019 13:20
Tembih nasıl yazılır? TDK'ya göre tenbih mi tembih mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının tenbih olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı tembih olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de tembih kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Futbol oynarken kendi kendine oynamayı çok seviyor. Safter'e kaç kez tembih ettim pas oyunu oyna diye fakat bir kulağından giriyor diğerinden çıkıyor.

YANLIŞ ÖRNEK: Annesi sıkı sıkı tenbihledi, bir daha o karanlık yolu kullanmayacak.

DOĞRU ÖRNEK: Başarılı olmak için sana tembihlenen sözleri dinlemeli ve çok çalışmalısın.

YANLIŞ ÖRNEK: Kime benzediğini bilmiyorum kimsenin tenbihlerine kulak asmıyor.

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Tembih nasıl yazılır? TDK'ya göre tenbih mi tembih mi?
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