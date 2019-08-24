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Tolerans nasıl yazılır? Tolorans mı, tolerans mı? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Tolerans nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı tolerans mı, tolorans mı? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 17:11
Tolerans nasıl yazılır? Tolorans mı, tolerans mı? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''tolerans'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler tolerans nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı tolerans mı, tolorans mı?

TOLERANS NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''tolerans'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

TOLERANS DOĞRU YAZILIŞI

Sana çok büyük tolerans tanıdım. Daha önce bunu hiç kimseye yapmamıştım.

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Tolerans nasıl yazılır? Tolorans mı, tolerans mı? TDK ile Doğru Yazımı
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