Tolerans nasıl yazılır? Tolorans mı, tolerans mı? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''tolerans'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler tolerans nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı tolerans mı, tolorans mı?

TOLERANS NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''tolerans'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

TOLERANS DOĞRU YAZILIŞI

Sana çok büyük tolerans tanıdım. Daha önce bunu hiç kimseye yapmamıştım.