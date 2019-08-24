Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Üniforma nasıl yazılır? TDK'ya doğrusu ünüforma mı üniforma mı?

? 'ya doğrusu ünüforma mı üniforma mı?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada ? 'ya göre adam ünüforma mı üniforma mı sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 24.8.2019 11:24
Üniforma nasıl yazılır? TDK'ya doğrusu ünüforma mı üniforma mı?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının ünüforma olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı üniforma olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de üniforma kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Bir bahriyeli üniformam vardı çocukken, o günleri hiç unutmuyorum.

YANLIŞ ÖRNEK: Şu gömleği artık üzerinden çıkar ünüforma gibi hep üstünde.

DOĞRU ÖRNEK: Polis üniforması kutsal bir üniformadır.

YANLIŞ ÖRNEK: Ünüformanı bırak hemen çık git artık yeter!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniforma nasıl yazılır? TDK'ya doğrusu ünüforma mı üniforma mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN