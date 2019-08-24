Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Yayımlamak nasıl yazılır? Yayınlamak mı, yayımlamak  mı? TDK

nasıl yazılır? Yayınlamak mı, yayımlamak  mı?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan kelimelerden bir tanesidir. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’ nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı yayımlamak mı, yayınlamak mı? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 11:18
Yayımlamak nasıl yazılır? Yayınlamak mı, yayımlamak  mı? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''yayımlamak '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler yayımlamak nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı yayımlamak mı, yayınlamak mı?

YAYIMLAMAK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''yayımlamak '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖSYM resmi internet sitesinden o duyuruyu yayımladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yayımlamak nasıl yazılır? Yayınlamak mı, yayımlamak  mı? TDK
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN