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Acente nasıl yazılır? Acenta mı, acente mi?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan kelimelerden bir tanesidir. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Acente nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı acente mi, acenta mı? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 28.8.2019 16:45
Acente nasıl yazılır? Acenta mı, acente mi? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''acente'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler acente nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı acente mi, acenta mı?

ACENTE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''acente'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

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Acente nasıl yazılır? Acenta mı, acente mi? TDK
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